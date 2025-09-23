Россия вошла в первую десятку авторынков мира в августе

По итогам последнего летнего месяца 2025 года наша страна сумела попасть в топ-10 авторынков планеты. Россия, что называется, заскочила на подножку уходящего поезда, расположившись на последней строчке рейтинга.

Пробиваясь в первую десятку автомобильных рынков мира, Россия смогла обойти Великобританию, Францию, а также Италию. При просадке на 17% речь идет о 122 тыс. проданных машин. Сложившаяся ситуация стала феноменом, которого не было за обозначенный период на прочих континентах, рассказал в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт обратил внимание, что в августе легковые автомобили в Европе обычно продаются не ахти. В том числе это связано с массовыми отпусками жителей Старого Света перед началом осени.

Выйдя в плюс на 4,6%, лидером стал Китай, где было реализовано 1,995 млн легковушек. Пристроив 1,46 млн, США оказались вторыми, улучшив статистику продаж на 2,3%. Несмотря на 8,3-процентное падение, первую тройку замыкает Японии за счет 401 тыс. авто, нашедших своих хозяев. Следом идут Индия и Бразилия, затем Германия и Канада, ближе к концу находятся Южная Корея и Мексика.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какое место по итогам августа российский авторынок занял в Европе.