Гибридный кроссовер Hongqi HS6 дебютировал в Китае

В основе полноразмерного гибрида Hongqi HS6 лежит свежая архитектура бренда под названием Honghu. Только на одной электротяге кроссовер способен преодолеть 205 км. К сожалению, привозить такой SUV на российский рынок пока не планируют.

Процессом создания внешнего облика Hongqi HS6 руководил британский шеф-дизайнер Джайлс Тейлор. Одним из ярких акцентов стала радиаторная решетка с ламелями, покрытыми хромом, фирменные черты марки тоже на месте — характерная LED-оптика и красная линия в виде знамени. Выхлопная система аккуратно скрыта.

Габариты кроссовера — 4925х1970х1740 мм. Расстояние между осями составляет 2925 мм, что говорит о просторности салона и комфортной посадке для водителя и пассажиров. Колеса с легкосплавными дисками могут быть 18- или 20-дюймовыми, предусмотрены шины размерностью 235/60 и 255/45.

В движение HS6 приводит тандем электродвигателя и бензинового мотора объемом 1,5 л. Прилагаются батареи емкостью 23,9 и 39,5 кВт∙ч, в зависимости от чего кроссовер может проехать в режиме «электрички» до 123 либо до 205 км.

Салон оформлен с пристальным вниманием к мелочам, для отделки использованы качественные материалы. Мультимедийный комплекс с парочкой заметных тачскринов считается основным элементом. В центральный тоннель вписаны подстаканники и слот для беспроводной зарядки гаджетов, селектор автоматической трансмиссии перенесли на рулевую колонку.