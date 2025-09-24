2

На «бюджетный» кроссовер Shangjie H5 оформили 10 000 предзаказов за час

Новинка разработана Huawei и SAIC

В Китае открыли прием предварительных заказов на доступный кроссовер Shangjie H5, он же — SAIC H5. В пересчете на рубли за SUV, который может быть и батарейным, и гибридным, просят на родине от 1,87 до 2,35 млн. Перспективы появления модели в России пока весьма туманны.

Автор
Анатолий Белецкий

Как пишет ресурс CarNewsChina, за 60 минут Shangjie H5 собрал 10 000 заявок от покупателей. Им начнут отгружать кроссоверы в ближайшие дни. Спрос на «пятерку» издание считает достойным, но не исключительным. Например, паркетник Aito M7, к созданию которого также приложил руку китайский техногигант Huawei, за тот же час после начала приема заказов пожелали приобрести более 30 000 местных автолюбителей. Причем изначальный ценник «семерки» был выше, чем у H5, составив 3,3 млн «деревянных».

Кузов Shangjie H5 вытянут в длину на 4780 мм при ширине 1910 мм и высоте 1664 мм. Межосевое расстояние достигает 2840 мм. Силовая установка электрической модификации выдает от 204 до 245 л.с. На одной зарядке кроссовер может проехать 525-655 км с батареями емкостью 64,6 и 80 кВт*ч. Мощность гибрида упирается в уже упомянутые 204 л.с., за движение отвечает электромотор на задней оси, а ДВС объемом 1,5 л — генератор. Общий запас хода — 1360 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что основной «фишкой» Shangjie H5 должны стать современные технологии.

