Стало известно, когда в России растают автомобильные стоки

Общий запас новых легковых автомобилей, томящихся на складах в нашей стране, составляет не более 350 тыс. экземпляров. В начале года на стоки приходилось в районе 600-700 тыс. машин.

Рынок в том числе затоварен машинами, выпущенными в 2024 году

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных представителей экспертного и дилерского сообщества. Вполне вероятно, что к середине осени складские запасы свежих легковушек в России просядут до 280-300 тыс. штук, считает директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. По его мнению, на ситуацию повлияют и растущие в последние месяцы продажи, и грядущее изменение схемы расчета утилизационного сбора.

Обычно, при классическом сценарии, складские запасы автомобилей не должны превышать двухмесячного объема продаж, добавил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он считает, что ежемесячное снижение товарных остатков на 30-40 тыс. экземпляров займет от восьми месяцев до года.

А если верить прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на реализацию машин, застоявшихся в ожидании владельцев, потребуется около трех месяцев.

Остается сказать, что несовпадение мнений объясняется экспертной оценкой ситуации по разным сегментам и автобрендам.