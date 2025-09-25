Эксперт Гоман сообщил, что проблем с запчастями для «китайцев» в России уже нет

Многие россияне до сих пор обходят стороной китайские автомобили, поскольку опасаются, что в случае чего не смогут быстро отыскать необходимые запчасти и произвести ремонт. Однако, по словам экспертов, эти проблемы в прошлом, и сегодня можно смело покупать «поднебесные» машины.

Как нет проблем с их ремонтом и обслуживанием

В беседе с «Российской газетой» руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман сказал, что демонизировать китайские автомобили не стоит. И добавил, что машины брендов из КНР часто заезжают к ним на СТО — их уже хорошо изучили, и «поднебесные» авто по части обслуживания и ремонта ничем не отличаются от своих одноклассников из других стран.

— Мы периодически принимаем китайские автомобили с большими пробегами, которые используются в такси или каршеринге. У них ровно такие же проблемы, как у любой другой машины с таким пробегом: со временем возникает необходимость ремонта ходовой, двигателя и трансмиссии, — отметил Гоман.

Что же касается запчастей, то те проблемы, что наблюдались пару лет назад, когда китайский автопром начал захватывать нашу страну, уже не актуальны, говорит эксперт. На популярные модели сегодня можно найти практически любую деталь, причем быстро и за «разумные деньги».

— Поэтому не стоит отметать китайские бренды из-за мифов и стереотипов. Предпочитаете ездить на новых машинах — смело рассматривайте популярные китайские марки, подытожил эксперт.