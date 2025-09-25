Стартовали продажи седанов Voyah Passion EVR, собранных в России

«Поднебесная» Voyah открыла в нашей стране продажи Passion EVR отечественной сборки. С учетом 35-процентной скидки по госпрограмме начальная цена составляет 4,67 млн рублей. Теперь россиянам доступен гибрид, хотя раньше у нас продавались только одноименные электрокары.

Полноприводный Voyah Passion EVR приводит в движение гибридная система, в состав которой входит пара электродвигателей, обеспечивающих 394 л.с. отдачи и 590 Нм тяги. Прилагается 129-сильный бензиновый ДВС, играющий роль генератора. Он наполняет энергией тяговую батарею емкостью 43 кВт⋅ч. Общий запас хода четырехдерки достигает 1000 км, в режиме чистокровной «электрички» она способна проехать две сотни.

Снаружи Passion EVR можно узнать по фирменной стилистике с доминантой в виде «алмазной» решетки радиатора и двухсекционной панорамной крыше, а также встроенному спойлеру, 20-дюймовым колесным дискам и скрытым дверным ручкам. Передняя панель в салоне получила три монитора. Помимо тачскрина на центральной консоли, еще один экран встроен в подлокотник для задних пассажиров. Кстати, оба ряда сидений снабжены встроенной вентиляцией, массажером и функцией обогрева.

На ускорение до «сотни» седан тратит 5,9 секунды. Адаптивная пневмоподвеска умеет самостоятельно менять жесткость амортизаторов. При этом автомобиль ориентируется на камеру, которая мониторит дорожный рельеф на десятки метров перед собой. В итоге клиренс может подниматься и снижаться в пределах 65 мм.

