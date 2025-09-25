Рассекречены особенности Belgee S50 для российского рынка

Belgee собирается продавать в нашей стране четырехдверный S50 в трех вариантах исполнения. В движение белорусскую модель будет приводить безальтернативная бензиновая «четверка» объемом 1,5 л.

Седан предложат с одним мотором и двумя трансмиссиями на выбор

В беседе с ресурсом «Китайские автомобили» об этом рассказала гендиректор компании «Обухов» Людмила Угарова. По ее словам, в России для Belgee S50 предусмотрено три комплектации, которые получили названия Active, Style и Prestige.

В список изначального оборудование производители включили стальные колесные диски диаметром 15 дюймов и галогеновую оптику. Ключ зажигания будет традиционным, предусмотрены простые механические регулировки сидений переднего ряда. Версии с «механикой» комплектуются кондиционером, при наличии «автомата» появляется однозонный климат-контроль.

При длине 4638 мм и ширине 1822 мм высота Belgee S50 составляет 1460 мм. Расстояние между осями достигает 2650 мм. И можно рассчитывать на 151 мм дорожного просвета. Под капотом «белоруса» установлен 122-сильный агрегат. Переключением передач может заведовать 5-скоростная «ручка» либо классическая автоматическая КП на полдюжины ступеней. Здесь такие же альтернативы, как и в случае донорского «поднебесного» Geely Emgrand.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Belgee начнет выпускать четыре новинки на альтернативном топливе.