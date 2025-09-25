Lixiang планирует открыть дилерский центр в России до начала 2026 года

Первый дилерский центр «поднебесного» автопроизводителя Li Auto/Lixiang в нашей стране может заработать до конца 2025 года. Машины с такими шильдиками давненько ездят по отечественным дорогам, но для них не предусмотрено ни нормального сервиса, ни адекватных обновлений бортового софта.

О сроках запуска дилерского центра Li Auto/Lixiang в РФ сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова, который дал интервью телеканалу «Россия-24». По словам министра, упомянутый китайский бренд собирался полноценно принимать российских клиентов в своих шоу-румах осенью 2025 года.

Судя по всему, все необходимые процедуры, должны завершиться до конца года, пояснил г-н Алиханов. И добавил, что представителей бренда из КНР связали с сертификационными органами, институтом НАМИ. Минпромторг намерен помочь Li Auto в этом контексте.

Китайцы должны оформить регистрацию типа транспортного средства. Помимо всего прочего, их просили заняться обслуживанием машин, приехавших в страну по «серым» схемам. В прошлом году к нам завезли по параллельному импорту около 23 тыс. кроссоверов марки.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» узнал о выходе Lixiang на отечественный рынок еще в середине марта. Тогда же дистрибьютор приступил к поиску партнеров-дилеров.