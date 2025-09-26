Удлиненный кроссовер Jetour X70L поступил в продажу

На родине Jetour X70L комплектуется 1,5- и 2-литровыми силовыми агрегатами, автоматической трансмиссией на восемь ступеней и амортизаторами с регулируемой жесткостью. В пересчете на рубли кроссовер оценивается минимум в 1,35 млн. Перспективы новинки в России туманны, хотя бренд представлен у нас официально.

Салон может быть пяти- или семиместным

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Jetour X70L получил С-образную оптику со светящейся перемычкой и массивную радиаторную решетку, ламели которой расположены горизонтально. Габариты — 4810х1930х1705 м, колесная база достигает 2820 мм.

В младшей версии удлиненный «семидесятый» приводит в движение 184-сильный турбомотор объемом 1,5 л, передачи переключает 7-диапазонный «робот». На более дорогие исполнения устанавливают 254-сильный агрегат объемом 2,0 л, который «подружили» с 8-скоростным «автоматом». Привод всегда передний.

Диагональ экрана панели приборов в салоне — 10,25 дюйма, селектор коробки передач расположен за рулем. Центральная консоль оборудована 15,6-дюймовым «парящим» тачскрином, на разделительном тоннеле имеется парочка площадок для смартфона. Третий ряд кресел является опцией для всех вариантов исполнения, кроме базового.

По умолчанию кроссовер получает климат-контроль, полдюжины динамиков акустической системы, задние парктроники и камеры кругового обзора. Не будем забывать про передние и боковые «эйрбеги» вкупе со шторками безопасности. Доступен комплекс водительских ассистентов с автоматическим торможением. Топ отличается расширенным пакетом электронных помощников, панорамной крышей и амортизаторами с регулируемой жесткостью.