Дилеры рассказали, что будет с ценами на новые автомобили осенью

Многие россияне, узнав о существенном повышение утильсбора с 1 ноября, побежали в дилерские центры: склады начали активно сокращаться, а вместе с ними — и скидки по спецпредложениям. Чего же ждать дальше? На этот вопрос ответили эксперты рынка.

Как в беседе с «Российской газетой» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, у них в салонах спрос на новые автомобили подскочил в сентябре аж на 30%. Год выпуска машины, цвет и комплектация для многих сейчас отходят, по его словам, на второй план, ведь главное — успеть взять легковушку на прежних условиях. И вполне естественно, что дилеры тоже скорректировали прайсы и изменили политику скидок.

— Запасы автомобилей прошлых годов выпуска сокращаются благодаря специальным программам для физических лиц и субсидиям для лизинговых компаний, включая поддержку Минпромторга. На сегодняшний день многие бренды почти полностью распродали прошлогодние машины, что ведет к отмене дисконтов и одновременному росту цен на отдельные модели, — отметила руководитель отдела по работе с партнерами «Интерлизинга» Алена Креженкова.

По ее словам, цены ощутимо подрастут к началу ноября. И помимо повышения утильсбора, на прайсы повлияют все еще довольно высокая ставка ЦБ и «сохраняющийся дефицит ассортимента новых авто». Согласно прогнозу эксперта, в массовом сегменте цены увеличатся на 2-3%, в премиальном — на 10-15%. Что же касается электромобилей и гибридов, то они тоже станут дороже — на 10-20%.