В России сертифицировали компактный кроссовер Changan CS35 Max

Для нашего рынка успешно прошел процесс сертификации кроссовер Changan CS35 Max. А это значит, что скоро «китаец» поступит в продажу. Поначалу к нам будут привозить экземпляры, собранные в Поднебесной.

О получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в России для Changan CS35 Max сообщил телеграм-канал «Автопоток». Новинка должна занять нишу между более доступным CS35 Plus и старшим братом Uni-S/CS55 Plus. Напомним, кроссовер зарегистрировали в китайском минпроме в конце весны текущего года.

В будущем производство переднеприводного CS35 Max могут локализовать на калининградском заводе «Автотор». Такие выводы можно сделать, опираясь на открытую информацию о тендерах производственного комплекса. Недавно предприятие объявило о закупке оборудования для выпуска четырех моделей Changan.

Габариты Changan CS35 Max составляют 4540х1860х1620 мм. Среди характерных черт экстерьера можно отметить головную LED-оптику и скошенную линию крыши. Ожидается, что в движение SUV будет приводить как минимум 192-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Инженеры подружили силовой агрегат с 7-скоростной роботизированной трансмиссией с парой сцеплений.

