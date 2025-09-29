В России разрешили продавать кроссовер Geely Starship 7

У нас среднеразмерный кроссовер Geely Starship 7 планируют предлагать покупателям под названием EX5 EM-i. Он представляет собой последовательно-параллельный гибрид с общим запасом хода 940 км. Предусмотрено две комплектации — Pro и Max.

Согласно базе Росстандарта, EX5 EM-i уже обзавелся Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), необходимым для старта массовых продаж и выдачи ПТС. В соответствующей документации новинка получила индекс P145. И на этом многообразие имен Geely Starship 7 не заканчивается. Например, в Белоруссии ту же самую модель реализуют как Belgee X80 PHEV.

Отметим, что в России Geely как минимум поначалу намерена продавать кроссоверы именно китайской сборки. В качестве производственной площадки указана «поднебесная» провинция Чжэцзян, где гибрид поставили на конвейер предприятия в городе Линьхай. Но вполне возможно, что в будущем у нас появятся экземпляры, выпущенные заводом «Белджи».

В основе новинки лежит архитектура GEA. Силовая установка построена вокруг 99-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л. Ему составляет компанию электромотор мощностью 218 л.с., установленный на передней оси. Габариты «китайца» — 4740х1905х1685 мм. Колесная база достигает 2755 мм.

