Дилер назвал российские цены седана Belgee S50

В шоу-румы российских дилеров начали поступать новенькие седаны Belgee S50. И хотя производитель пока не объявлял официальный старт продаж, цены модели уже известны.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на одного столичного дилера, Belgee S50 в базовой комплектации Active с механической коробкой передач будет стоить 1 849 990 рублей. Аналогическое исполнение с «автоматом» обойдется минимум в 1 999 990 целковых. Следующую версию Style оценили в 2 089 990, а старшую Prestige — в 2 269 990.

Напомним, что Belgee S50 представляет собой китайский Geely Emgrand с иным шильдиком. И если сравнивать цены «белоруса» с «оригиналом» из КНР, то первый получается дешевле. Стартовый прайс «Эмгранда» в версии Standart (с «механикой») — 2 179 990 рублей без учета скидок по спецпредложениям. За Comfort просят 2 243 990 или 2 393 990 целковых (в зависимости от типа коробки передач), за Luxury — 2 483 990, а за топовый Flagship — 2 663 990.

Добавим, что по части техники Belgee S50 полностью повторяет Geely Emgrand. Ему положен тот же 1,5-литровый атмосферник на 122 силы, который может работать как с 5-ступенчатой «ручкой», так и с 6-скоростной АКП.

Ожидается, что полноценные продажи седана начнутся в нашей стране в ближайшие дни.