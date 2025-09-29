Продажи легковых машин в России стали рекордными с начала года

С 22 по 28 сентября в нашей стране зафиксированы рекордные продажи легковых автомобилей с начала текущего года. За обозначенный период в стране нашли своих владельцев 32 287 машин. По сравнению с предыдущей неделей спрос вырос на 21%.

Все бренды из топ-20 вышли в плюс

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его наблюдениям, отечественный авторынок продемонстрировал на 39-й неделе существенный рост. Эксперт назвал сложившуюся ситуацию мощным приливом, хотя еще в середине зимы был «идеальный шторм».

По мнению г-на Целикова, «приливу» продаж поспособствовали четыре основные причины. Первой стали опасения населения, связанные с обновлением схемы расчета утилизационного сбора, из-за чего автомобили ощутимо подорожают. Вторая — завершение распродаж складских запасов «прошлогодних» машин. В-третьих, свою роль сыграло снижение ключевой ставки, повлекшее за собой падение доходности по вкладам. И, наконец, в стране появились выгодные предложения по кредитам и рассрочке на покупку авто.

В итоге хорошего уровня автопродаж в РФ стоит ожидать вплоть до середины ноября. В то же время должна вырасти рыночная доля машин, ввезенных к нам по каналам параллельного импорта, заключил аналитик.