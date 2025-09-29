Стало известно, сколько новых «китайцев» продали в России за последние 20 лет

За последние два десятка лет в нашей стране нашли своих владельцев более 3 млн автомобилей с шильдиками китайских марок. Первый миллион «поднебесных» производителям удалось реализовать у нас за 17 лет.

У нас не жаловали подобные машины до середины нулевых

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, с 2006 года на отечественном авторынке нашли своих владельцев около 2,8 млн легковых машин из КНР. В то же время было пристроено в районе 300 000 грузовиков и в десять раз меньше моделей сегмента LCV родом из той же дружественной страны.

В итоге к сентябрю текущего года продажи китайских автомобилей в России составили 3,13 млн экземпляров. Последние пару миллионов из них население приобрело всего за три года.

Г-н Целиков обратил внимание, что публикует статистику, в которой не учтена доля ряда отечественных и одного бренда из Белоруссии, для чьих моделей «китайцы» стали донорами.