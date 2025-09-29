Voyah открыла предзаказы на флагманский кроссовер Taishan

В Китае начали принимать предварительные заказы на параллельный гибрид Voyah Taishan. Он может похвастать пневмоподвеской, поворотной задней осью и салоном на шесть посадочных мест. Продажи на родине должны стартовать до начала следующего года.

Voyah Taishan получил гибридную систему, которая состоит из 150-сильного наддувного мотора объемом 1,5 л и парочки электродвигателей, выдающих 205 и 313 л.с. Запас хода на электричестве достигает 370 км благодаря тяговой батарее емкостью 63 кВт·ч.

Одним из самых ярких элементов экстерьера стала массивная радиаторная решетка, покрытая хромом, куда дизайнеры вписали подсвеченный шильдик марки. Габариты кроссовера — 5230х2025х1817 мм при колесной базе 3120 мм. Коэффициент воздушного сопротивления на удивление низкий — 0,278.

Оформление салона полностью не показали, но известно, что он получил компоновку 2+2+2. На отделку пошел микс из натуральной кожи и дерева. Мультимедийный комплекс работает на основе оболочки HarmonySpace 5 от Huawei. Сиденья могут похвастать обогревом, встроенным массажером, вентиляцией и режимом нулевой гравитации.

Остается сказать, что марка Voyah представлена в России официально, и сейчас в компании изучают целесообразность вывода Taishan на отечественный рынок.