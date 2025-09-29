Geely Emgrand пятого поколения добрался до дилеров в Китае

«Пятый» Geely Emgrand привезли в дилерские шоу-румы в Поднебесной, официальный старт продаж уже не за горами. Четырехверка должна выйти на местный рынок в четвертом квартале текущего года. Сроки появления в нашей стране пока не определены.

По сути, свежий Emgrand стал бензиновой модификаций родственного гибрида Galaxy Starshine 6. Переднюю часть новинки украшает вытянутая LED-оптика, крупная радиаторная решетка и хромированные акценты. Не будем забывать про скользящую линию крыши и задний спойлер типа «утиный хвост».

При длине 4815 мм и ширине 1885 мм высота посвежевшего «Эмгранда» достигает 1480 мм. Колесная база вытянута на 2755 мм. То есть седан пятого поколения на 18 см длиннее предшественника. В моторную гамму входят 1,5-литровые силовые агрегаты. Первый — «атмосферник», выдает 120 л.с., второй — с наддувом, 181-сильный. У младших версий передачи переключает вариатор или 5-скоростная «механика», у старших — 7-диапазонный «робот».

В салоне установлен традиционный для моделей Geely D-образный руль, за которым расположена цифровая панель приборов. Одним из основных элементов можно назвать 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, получивший операционную систему Flyme Auto. В центральный тоннель вписали площадку беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 В.

