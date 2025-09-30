Стало известно, сколько в России новых китайских легковушек

За первые восемь месяцев текущего года россияне поставили на учет почти 425 000 новых китайских легковых автомобилей. Речь идет о моделях 64 брендов с соответствующими шильдиками.

Подсчетами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, 34 «поднебесных» производителя привозят свои машины в нашу страну официально, развивая в России дилерские сети и предоставляя гарантию. По каналам альтернативного импорта к нам поступает оставшаяся часть.

По мнению эксперта, Haval смог добиться на отечественном рынке максимального успеха, организовав в РФ полноценную сборочную площадку. Оказаться на первой позиции марке помогли 93 050 зарегистрированных в ГИБДД автомобилей за вышеуказанный период.

Вторую строчку рейтинга занял самый узнаваемый среди «китайцев» и «долгоиграющий» в России бренд Chery за счет 79 851 автомобиля, поставленного на учет. Благодаря 52 858 машинам тройку лидеров замкнула Geely, выпускающая максимально европеизированные и технологичные модели.

Напоследок г-н Целиков обратил внимание, что в ближайшем будущем ситуация может измениться.