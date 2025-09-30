Обновленный гибридный кроссовер Exeed RX начали продавать в Китае

Обновившись, Exeed RX 2026 модельного года вышел на китайский рынок. Кроссовер обзавелся свежим дизайном и тремя вариантами силовых установок, самая мощная из которых выдает 619 л.с.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в пересчете на рубли Exeed RX оценивается на родине после обновления в 1,62 — 2,2 млн. В отличие от версии, которая продается у нас, SUV обзавелся оригинальным оформлением передка, получив переработанный бампер и глухую панель взамен радиаторной решетки без рамок. Габариты паркетника — 4781х1920х1671 мм. Расстояние между осями достигает 2815 мм.

Все варианты исполнения способны проехать в гибридном режиме 1400 км и комплектуются 156-сильным ДВС объемом 1,5 л. Поначалу общая отдача системы измеряется 204 л.с., куда входит пара электромоторов и одноступенчатая трансмиссия DHT. Ансамбль дополняет батарея емкостью 19,53 кВт·ч., которая увеличивается до 34,46 кВт·ч. Суммарная мощность средней версии доходит до 381 л.с., а гибридная трансмиссия получает три ступени. Топ может похвастать 619 л.с. и тройкой электромоторов, где двум передним помогает задний.

Салон остался узнаваемым. Главным акцентом внутри являются объединенные 12,3-дюймовые экраны, работу которых обеспечивает процессор Snapdragon 8155. Слегка изменилась компоновка разделительного тоннеля, но селектор коробки передач с рулевой колонки убирать не стали.