В России рекордно выросла доля кроссоверов и внедорожников

В России на автомобили сегмента SUV по итогам последнего летнего месяца пришлось 72,7% от общего объема отечественного рынка новых легковушек. И это стало очередным историческим рекордом.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в августе 2025 года в нашей стране нашли владельцев 88 896 новых кроссоверов и внедорожников. Предыдущая рекордная отметка была достигнута в середине минувшего лета, тогда паркетники и «проходимцы» сумели откусить 71,8%.

Эксперты обратили внимание, что впервые в России кроссоверы и внедорожники смогли перешагнуть 70-процентный порог в декабре 2023 года. Тогда речь шла о 70,7% машин сегмента SUV.

Напомним, к середине сентября первенство среди иномарок в России досталось именно кроссоверу — чемпионом стал Haval Jolion. В случае «китайца» была реализована 1231 машина, и это лишило лидерской позиции, опять же, кроссовер — Belgee X50. На 37-й неделе года он разошелся тиражом 1069 машин. В то же время в топ-10 самых популярных моделей удалось войти отечественному внедорожнику LADA Niva Legend.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал список победителей юбилейной российской автопремии «Внедорожник года-2025».