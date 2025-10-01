На российский рынок официально вышел Belgee S50

По словам производителей, Belgee S50 представляет собой сочетание надежности, комфорта и доступного ценника. Седан предлагают россиянам в четырех версиях, прайс стартует от отметки 1 649 990 рублей с учетом спецпрограмм.

Belgee S50 построен на модульной архитектуре BMA. Донором для новинки стал китайский Geely Emgrand, разница сводится к шильдикам. Габариты новинки, адаптированной к российским реалиям, составляют 4638х1822х1460 мм при колесной базе 2650 мм. Багажное отделение вмещает пять сотен литров.

Четырехдверку приводит в движение 122-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л, обеспечивающий тягу 152 Нм. Переключением передач заведует 5-ступенчатая «механика» либо 6-диапазонный классический «автомат». На привычную сотню километров пробега в смешанном цикле расходуется 6,4 л горючего, «белоруса» можно заправлять 92-м бензином.

В базовое исполнение Active включены галогеновые фары и 15-дюймовые стальные колесные диски, для отделки салона использована ткань. Можно рассчитывать на 3,5-дюймовую аналоговую панель приборов и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном. Также предусмотрены задние парктроники и передние подушки безопасности.

Следующая одноименная комплектация оценивается минимум в 1 849 990 рублей. Она предполагает наличие «автомата» и климат-контроля. Еще на ступеньку выше находится версия Style за 1 939 990 целковых, которую можно узнать по 16-дюймовым легкосплавным колесным дискам, LED-светотехнике, наличию обогрева мультируля и ветрового стекла в зоне покоя «дворников», задней камере. И, наконец, прерогатива топа Prestige при цене 2 119 990 «деревянных» — набор водительских ассистентов, полдюжины «эйрбегов» и 12,3-дюймовые диагонали внутренних экранов.