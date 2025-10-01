В России анонсированы продажи обновленного пикапа Ambertruck Work NF

Обновившись, полноприводный пикап Ambertruck Work получил приписку NF. Он обзавелся свежей лицевой панелью и модернизованной головной светотехникой. Под капотом установлен тяговитый дизельный турбомотор объемом 2,5 л. Автомобиль может похвастать способностью преодолевать броды глубиной до 450 мм и дорожным просветом 200 мм.

На сегодняшний день с конвейера калининградского «Автотора» сошло уже более сотни Ambertruck Work NF, переживших рестайлинг. Кстати, это собственный бренд отечественного завода. Все желающие могут сделать заказ у официальных дилеров.

В ходе эволюции бампер 2,8-тонного пикапа, способного перевозить почти 900 кг груза, стал массивнее. Теперь продумана защита его нижней части. Узкая улучшенная оптика расходится по краям, сделан акцент на сочетании резких углов и плавных выемок. Огибающая радиаторную решетку декоративная панель должна напоминать, как говорят в компании, легкую улыбку героя, уверенного в своих силах.

Шасси Work NF вытянуто на 5345 мм в длину, расстояние между осями достигает 3085 мм. Размеры грузовой платформы с износостойким покрытием — 1475х1475 мм. В движение «грузовичок» приводит 128-сильный силовой агрегат, обеспечивающий 310 Нм. Он работает в паре с 5-скоростной «механикой». За счет понижающего ряда в трансмиссии не теряется подвижность при полной загрузке.