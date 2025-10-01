За сентябрь в России изменили цены 13 автобрендов

В нашей стране с 1 по 15 сентября изменилась стоимость автомобилей с шильдиками Chery и Geely, Hongqi и JAC, BAIC и Jaecoo, а также Tank и Wey, Soueast и Solaris. После этого и вплоть до наступления октября перечень корректировок выглядит гораздо короче: одна марка повысила цены, две понизили и еще одна сделала и то, и другое.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные мониторинга ресурса «Цена Авто». Согласно наблюдениям экспертов, с 16 по 30 сентября у Tenet слегка подешевели кроссоверы T7 в двух версиях, в итоге за них стали просить от 2 630 000 до 2 830 000 рублей. И на 15-20% cтали доступнее грузовички Sollers Argo, которые нынче оцениваются в 1 924 000 — 2 860 000 целковых.

За тот же период подорожал отечественный внедорожник LADA Niva Legend. В итоге за исполнения Urban и Black придется заплатить чуть больше, чем раньше — от 1 198 000 до 1 217 000 «деревянных».

Полноприводный «прошлогодний» кроссовер Soueast S07 обойдется в 3 449 000 рублей, прайс вырос на добрую сотню тысяч. В то же время его собрат S09, выпущенный в 2024 году, подешевел на двести тысяч, что в итоге вылилось в 3 359 000 кровных.