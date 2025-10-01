В Россию приедет «бюджетный» кроссовер Changan CS75 Pro

В нашей стране запущен процесс сертификации среднеразмерного кроссовера Changan CS75 Pro. Он вполне может заинтересовать россиян своими характеристиками и оснащением. Прайс должен оказаться достаточно доступным, в пересчете на рубли на родине за SUV просят в районе 1,25 — 1,35 млн.

Новинка встанет на ступеньку ниже одноименного собрата с приставкой Plus

О сертификации Changan CS75 Pro для отечественного рынка сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. Известно, что на данный момент уже готов ряд документов, позволяющих в дальнейшем обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС).

Снаружи CS75 Pro может похвастать радиаторной решеткой в виде трапеции и двухъярусной светотехникой. Габариты — 4742х1870х1720 мм при расстоянии между осями 2786 мм. При этом салон может быть как пяти-, так и семиместным.

Кроссовер, доступный только с передним приводом, «вооружен» 188-сильным наддувным агрегатом объемом 1,5 л. Переключением передач заведует роботизированная трансмиссия на 7 ступеней. Кроме того, до России может добраться версия попроще — 166-сильная с 6-скоростной «механикой». В Китае ее сертифицировали, но продавать не стали.

В салоне установлена 10,25-дюймовая панель приборов, диагональ центрального тасчкрина вытянута на 12,3 дюйма. Физических кнопок внутри в достатке, поскольку Changan CS75 Pro появился на свет в 2021 году.