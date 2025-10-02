Sollers открыл продажи пикапов ST9 в России

К плюсам пикапа Sollers ST9 смело можно отнести полный привод с понижающей передачей, электронную блокировку заднего дифференциала и дорожный просвет в 210 мм. Поскольку грузоподъемность «девятки» не превышает тонны, она способна не только колесить по офф-роуду, но и заезжать в городские джунгли.

В движение ST9 приводит наддувный 224-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с 8-диапазонным классическим «автоматом». Агрегат, соответствующий нормам экостандарта Евро-5, получил цепной привод ГРМ. Габариты грузового отсека — 1520х1590х470 мм.

Россиянам доступны две комплектации на выбор — Premium и Ultimate. В базовую за 3 499 000 рублей входят ABS+EBD, системы курсовой устойчивости и динамической стабилизации, а также четыре подушки безопасности и камеры кругового обзора. Не будем забывать про передние и задние парктроники, LED-оптику и 18-дюймовые литые колесные диски.

Для отделки салона, включая мультируль, изначально используется кожа, имеется климат-контроль. Внешние зеркала обогреваются, как и передний ряд сидений. Мультимединый комплекс снабдили 10,4-дюймовым экраном и шестью динамиками, смартфон можно заряжать без проводов.

Преимуществами топового исполнения, которое оценивается в 3 575 000 рублей, стали потолочные шторки безопасности, люк с электроприводом и электронная блокировка заднего дифференциала.