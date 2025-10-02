В 2025 году спрос на новые китайские машины в России вырос на 11%

Россияне в текущем году стали больше интересоваться новыми автомобилями с шильдиками китайских брендов. По сравнению с прошлым годом соответствующие показатели увеличились на 11%.

Согласно исследованию «Яндекса», наши люди знают около девяти автопроизводителей из КНР. При этом 80% жителей страны признались, что не решаются приобрести «китайца», поскольку в случае большинства тамошних брендов не хватает информации.

Например, 28% потенциальных покупателей не представляют себе стоимость облуживания машины, 23% не понимают ситуацию с запчастями и столько же соотечественников нуждаются в большем количестве отзывов от текущих владельцев китайских авто.

Еще 19% сомневаются насчет гарантии, а 14% хотели бы подробнее знать историю незнакомых марок. В итоге выбор, как правило, сводится к двум из них, хотя в России только официально представлены 34, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».