Российские продажи новых машин просели на 25% за 9 месяцев

В текущем году с января по сентябрь россияне приобрели 1,01 млн новых машин, чей возраст не превышает трех лет. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го актуальные цифры снизились на четверть.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Минпромторга. Рынок свежих отечественных машин преодолел отметку в 556 тыс. экземпляров, сжавшись на 5% в годовом выражении.

Объем продаж в сегменте легковых авто достиг планки 890,3 тыс. единиц, продемонстрировав 22-процентную просадку. В случае LCV она составила 21%, вылившись в 75,5 тыс. экземпляров. Автобусы ушли в минус на 45%, реализация не смогла подняться выше 8,1 тыс. штук. Падение по грузовикам еще больше — 56%, своих владельцев нашли 40,3 тыс.

За первый осенний месяц граждане страны купили 136,5 тыс. новых машин. Такой результат говорит о скромном приросте на 1% к августу, но о 33-процентом, если проводить параллель с июнем. Последний, кстати, эксперты назвали одним из самых неудачных месяцев 2025-го. Спрос на легковушки в сентябре снизился на 18% в годовом выражении, из автосалонов уехало 122,1 тыс. экземпляров.