Новейший кроссовер Jetour T1 может получить в России гибридную версию

Пока Jetour T1, дебютировавший на отечественном рынке в середине сентября, доступен в одной-единственной бензиновой модификации — с двухлитровым мотором на 245 л.с. Но позднее в России могут появиться и другие — в том числе с гибридной силовой установкой.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», российский офис Jetour уже приступил к сертификации в нашей стране гибридной версии T1. Называться она будет i-DM, а в основу ее «параллельной» системы ляжет ДВС объемом до 1,5 литра. Прочих подробностей на сегодняшний день нет.

В Китае гибридному Jetour T1 с передним приводом положен 1,5-литровый двигатель на 156 л.с., работающий в паре с одним 204-сильным электромотором. У модификации с четырьмя ведущими колесами их два, а суммарная мощность достигает 598 л.с. Что же касается максимальной дальности хода, то на чистой электротяге кроссовер может преодолеть 220 км.

Добавим, что сейчас бензиновый Jetour T1 продается в России в двух комплектациях: Comfort по цене от 3 770 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям и Luxury — от 3 950 000. На старте покупателям предложили только мощную версию с мотором на 245 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Но позднее должна выйти модификация попроще — со 170-сильным движком и 7-диапазонным «роботом».