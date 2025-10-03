Обновленный кроссовер Omoda C5 вывели на тесты в Китае

В Китае сфотографировали новую версию Omoda C5, которая проходит дорожные испытания. Велика вероятность, что однажды такой автомобиль докатится и до России, ведь «Омода» — это экспортная марка (в Поднебесной ее машины продают под материнским брендом Chery), а на тестовом паркетнике красуются именно такие шильдики.

Фотографии новой Omoda C5 опубликовали в китайских соцсетях. Судя по снимкам, дизайнеры не стали проводить революций в экстерьере, а ограничились обновлением светодиодной оптики, радиаторной решетки и бампера.

В салоне изменений произошло больше, и тут разработчики явно вдохновлялись старшим Omoda C7. Сдвоенный экран уступил место паре отдельных — большому дисплею мультимедийной системы и скромной по нынешним меркам цифровой панели приборов. Кроме того, переехал селектор коробки передач — под рулевое колесо. Что же до технических характеристик, то они пока не раскрываются.

Добавим, что нынешний Omoda C5 предлагается в нашей стране в двух модификациях: с 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и вариатором, а также со 150-сильным движком на 1,6 литра и 7-ступенчатым «роботом». В первом случае привод передний, во втором — полный. Комплектаций при этом шесть, и самую простую дилеры готовы отдать за 2 279 900 рублей с учетом всех возможных скидок.