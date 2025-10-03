Импорт легковых автомобилей с пробегом в России установил новый рекорд

По итогам минувшего месяца в Россию привезли примерно 48 400 легковых автомобилей с пробегом, что на 14% больше, чем в первом осеннем месяце 2024-го. И, как отмечают аналитики, это самый высокий показатель не только в текущем году, но и за все предыдущие.

По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», чаще всего в Россию по-прежнему везут «бэушки» из Японии, хотя доля Страны восходящего солнца постепенно снижается. В сентябре она достигла 39,1%. На втором месте находится Южная Корея с показателем в 22,2%, а на третьем — Китай, 20,4%. При этом самым популярным брендом на рынке импортной вторички является Toyota, а моделью — Corolla.

Если же говорить о новых легковушках, то тут наибольшим спросом пользуется Changan и его кроссовер Uni-S. Машины без пробега едут в нашу страну в основном из Китая — 65,2%. Вторую строчку занимает Киргизия (16,3%), а третью делят Казахстан и Южная Корея, имея по 5,1% рынка. В сентябре в Россию ввезли 33 600 новых автомобилей, что на 68% меньше, чем в первом осеннем месяце 2024-го.

Остается лишь добавить, что всего в сентябре — с учетом как новых, так и подержанных машин — было импортировано 82 000 легковушек.