В Авито Авто сообщили о запуске сервиса, позволяющего продать автомобиль в трейд-ин онлайн

В пресс-службе платформы сообщили о запуске нового инструмента внутри сервисов Аукцион и Селект. Обновленный функционал позволяет частным пользователям осуществлять сделки по продаже и покупке автомобилей в рамках единой цифровой площадки. Уточняется, что для автодилеров инструмент предоставляет дополнительные возможности по расширению клиентской базы и пополнению автомобильного парка.

На текущий момент на автомобильном рынке растет доля сделок по схеме трейд-ин. Согласно данным Автохаба за сентябрь 2025 года, около 45% автомобилей на складах дилеров поступили по этой программе. Исследование платформы конца 2024 года показывает, что 41% частных продавцов рассматривали возможность обмена автомобиля.

Функция трейд-ин на платформе была реализована на основе двух существующих сервисов. Сервис Аукцион предоставляет частным продавцам возможность разместить автомобиль и в течение примерно двух часов получить предложения от дилеров с последующим выбором оптимального варианта. При этом со стороны дилерских центров обеспечивается оценка и выкуп транспортных средств. Если же ни один из автомобилей не подойдет, пользователь может отказаться от сделки. В рамках сервиса Селект пользователи подбирают автомобиль из дилерских парков с фиксированными ценами. Персональный менеджер сервиса предоставляет полную информацию о техническом состоянии, включая организацию выездной экспертизы, а также помогает забронировать выбранный автомобиль перед визитом в салон.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта зафиксировали первую сделку по обмену автомобиля. В Казани участник платформы передал автомобиль Kia Rio 2016 года выпуска по программе трейд-ин и приобрел взамен Kia Sportage 2020 года. Фото: wirestock-ru.freepik.com

Также сообщается, что сегодня программа трейд-ин в рамках тестового режима функционирует с установленными ограничениями. На текущем этапе программа применяется исключительно к легковым автомобилям и транспортным средствам категории легкого коммерческого транспорта, соответствующим установленным критериям отбора. К числу таких критериев относятся: пробег транспортного средства не более 250 000 километров, возраст автомобиля, не превышающий 20 лет, отсутствие в истории автомобиля фактов эксплуатации в каршеринговых сервисах, а также отсутствие участия в аварийных аукционах.

Пилотный проект реализуется на территории семи регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Самарскую и Свердловскую области, а также Республику Татарстан. В проекте участвуют двенадцать дилерских центров. В перспективе планируется расширение географического охвата программы, а также увеличение количества партнеров, участвующих в ее реализации.

По словам Андрея Ковалева, директора направления «Автомобили с пробегом» Авито, переход автомобильного рынка в цифровое пространство представляет собой устойчивую долгосрочную тенденцию. «Запуск инструмента трейд-ин на платформе — важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой (новый или с пробегом), владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину», — заключил он.