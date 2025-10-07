Раскрыты особенности адаптации пикапа Huanghai N7 для России

В начале осени в нашей стране стартовали продажи китайских пикапов Huanghai N7. В рамках адаптации для отечественного рынка они получили улучшенную антикоррозийную защиту и русификацию бортовых систем.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на официального дистрибьютора «Обухов». По словам представителей компании, Huanghai N7 увеличили толщину лакокрасочного покрытия, появилась дополнительная ступень защиты в зоне риска.

Были расширены функции мультимедийного комплекса. Ему досталась оперативная память большего объема и набор популярных приложений, которыми привыкли пользоваться наши автомобилисты. Речь идет видеосервисах, онлайн-музыке, навигации и антирадаре.

Предусмотрен пакет «зимних» опций, включающий в себя всевозможные электрообогревы, за исключением сидений заднего ряда. При желании владелец может добавить «китайцу» фаркоп, в течение текущего года появится платформа под лебедку и кунг.

В движение пикап приводит 250-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,5 л, передачи переключает 8-диапазонный «автомат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал больше особенностей Huanghai N7 для нашего рынка.