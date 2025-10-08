В России зафиксирован годовой максимум по автокредитам

За первый осенний месяц текущего года в нашей стране на 15% увеличился объем кредитов, выданных на автомобили. В то же время на 11% выросло количество оформленных займов.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные Frank RG. Уточняется, что в сентябре россияне набрали рекордное в 2025-м количество кредитов. В частности, целевые займы идут вверх уже седьмой месяц подряд.

В начале осеннего сезона соотечественники взяли более 132 тыс. кредитов, их общая сумма превысила отметку 199 млрд рублей. С января выдача выросла больше чем в два раза, но актуальные цифры по-прежнему не дотягивают до уровня 2024 года. Общая сумма займов оказалась на 20% скромнее, а количество — почти на четверть.

Аналитики связали всплеск интереса к кредитованию с продолжением реализации отложенного спроса и большей доступностью займов, на что повлияла сниженная ключевая ставка. Плюс страхи покупателей из-за введения новой схемы расчеты утилизационного сбора, которую раньше подробно описал портал «АвтоВзгляд», объяснив, как это скажется на ценах автомобилей.