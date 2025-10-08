Российскую премьеру кроссовера Aito M9 снова перенесли

Гибридный кроссовер Aito M9 должен был дебютировать в нашей стране еще в четвертом квартале 2024 года, в начале прошлой осени даже открыли прием предзаказов. Затем мероприятие ожидалось в течение 2025-го, но в итоге сроки в очередной раз сдвинули.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей дистрибьютора АО «МБ РУС». По их словам, перенос дебюта полноразмерного Aito M9 в нашей стране связан с повышенным спросом на кроссовер на родине бренда — в Китае. На сегодняшний день из-за ажиотажа на внутреннем рынке все усилия завода-изготовителя направлены на закрытие потребностей местного населения.

Уже известно, что на отечественный рынок бензоэлектрическая «девятка» из Поднебесной должна пожаловать с 496-сильной силовой установкой. В ее состав входит пара электромоторов и классический ДВС объемом 1,5 л, выступающий в роли генератора. Общий запас хода составляет от 1210 до 1239 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что премиальные гибридные кроссоверы Seres Aito планируют собирать в России. Похоже, «китайцы» встанут на конвейер «Автотора».