Российские дилеры объяснили, что будет с авторынком в октябре

В середине осени продажи автомобилей в нашей стране должны вырасти на 10-12% по сравнению с сентябрем. Наступление октября принесло позитив, поскольку на первой же неделе количество заключенных сделок выросло на 5-15% в зависимости от конкретной марки.

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, на отечественный авторынок в основном будут влиять те же факторы, что и прежде. А развитие определит очередное заседание ЦБ по поводу ключевой ставки.

В октябре россияне купят столько же новых машин, сколько и прошлом месяце, уверен генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он считает, что потребители, не успевшие закончить сделки в начале осеннего сезона, перенесут это на октябрь.

Аналогичного мнения придерживается директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. На его взгляд, октябрь пройдет спокойно, и реализация будет сопоставима с сентябрем. Но со второй половины ноября аппетиты клиентов вырастут, и такой тренд сохранится до начала следующего года, добавил топ-менеджер.