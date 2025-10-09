«Китайцы» с пробегом стали на 13% дешевле в России

По сравнению с началом прошлой осени в сентябре текущего года подержанные легковые китайские автомобили в среднем подешевели на 13,1%. Однако их новые собратья прибавили в цене 4,1%.

В то же время новые авто из Поднебесной подорожали

Статистикой поделилось Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, по итогам первого осеннего месяца ценник традиционных российских легковушек, которыми принято считать LADA и УАЗ, просел на 3,1%. Но цены на вторичном рынке выросли на 1,5%.

Если проводить параллель с февралем 2022 года, в сентябре 2025-го прайс свежих отечественных легковых машин подскочил на 45,6%, достигнув отметки 1,4 млн рублей. Бэушки тоже прибавили в цене, но не так ощутимо. В их случае речь идет о 24,3%, планка выросла до 0,6 млн целковых. За тот же период «китайцы» подорожали значительнее.

В прошлом месяце стоимость новых машин дошла до 3,5 млн рублей, цены взлетели на 58,4%. Прайс «поднебесных» авто рванул вверх на 159,3%, составив 2 млн «деревянных».