Voyah анонсировала в России обновленный минивэн Dream+

Компания Voyah готовит к российской премьере минивэн Dream 2026 модельного года, который поступит в продажу с плюсом в названии. Рыночный дебют посвежевшей модели должен состояться в ближайшие месяцы, но более точные сроки и цены производитель пока не называет.

В пресс-релизе сказано, что Voyah Dream+ построен на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет заряжать машину постоянным током мощностью до 320 кВт. Суммарный запас хода гибридной версии достигает 1220 км, а на чистой электрической тяге минивэн может проехать до 280 км по циклу WLTP. Емкость батареи выросла до 62,5 кВт·ч.

Чтобы улучшить маневренность, производитель внедрил поворотную заднюю ось. Чтобы повысить уровень комфорта — установил на втором ряду кресла с 26-точечной системой массажа и увеличенными зонами обогрева. Помимо прочего, заявлена «флагманская цифровая экосистема» — то есть «интеллектуальный кокпит» Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5 с системой помощи водителю Huawei ADS 4 и лидаром на крыше.

Кстати говоря, в Китае Voyah Dream+ собрал более 10 000 предзаказов за первые 18 часов после старта приема заявок.