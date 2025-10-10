Эксперт Житнухин: после 1 ноября с рынка РФ могут уйти корейские кроссоверы

1 ноября в России планируют в очередной раз изменить схему начисления утилизационного сбора: импортные автомобили с двигателями мощностью более 160 л.с. пойдут по коммерческому «тарифу», что накинет к их итоговой стоимости сразу несколько сотен тысяч рублей. И в первую очередь это отразится на корейских кроссоверах и машинах премиум-сегмента.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Кроме того, он отметил, что пострадают и «официальные» массовые бренды — такие, как, например, Geely. Потому что «увеличение расходов сделает покупку дороже и менее привлекательной».

А вот директор направления «Авилон Премиум» АГ «Авилон» Николай Баскаков придерживается другого мнения. Он убежден, что никакие модели не уйдут с нашего рынка из-за новых правил начисления утильсбора. Ведь если у покупателя есть деньги на тот же Mercedes-Benz GLS 63 AMG, то он все равно его купит.

По словам Баскакова, повышение утильсбора повлияет разве что на доступность таких автомобилей: их станет меньше в свободной продаже, привозить будут по большей части под конкретный заказ. При этом доля предложений от официальных дилеров или иных юридических лиц увеличится, а от частников, напротив, сократится.

