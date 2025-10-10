Россияне стали брать меньше автокредитов

В начале осени россияне оформили 132 тыс. кредитов для покупки машин. Если проводить параллель с сентябрем прошлого года, показатели упали на 23%. Однако по отношению к августу зафиксирован всплеск на 10,5%.

В сентябре на покупку машин наши соотечественники одолжили у банков 200 млрд рублей

Такими цифрами поделился в своем официальном телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, наши соотечественники взяли за обозначенный период 83 тыс. займов под приобретение новых «ласточек», что на 11% меньше год к году. Для покупки подержанных машин было оформлено 49 тыс. кредитов, просадка составила 38%.

По итогам сентября суммарный денежный объем автокредитования дорос до отметки в 200 млрд рублей. Актуальные цифры оказались на 20% скромнее, чем 12 месяцев назад, но по сравнению с августом наблюдается рост на 16%. При этом средняя кредитная ставка на новые ТС составила 10,2%, а на подержанные — 23,6%.

Так же эксперт обратил внимание, что в течение 2025 года у нас растет уровень одобрения кредитных заявок. В случае свежих легковушек он составляет 41%, для моделей с пробегом — 29%.