Продажи китайских машин в России рискуют обрушиться на 25%

По итогам текущего года продажи новых легковых автомобилей из Китая имеют все шансы снизиться в нашей стране на четверть, если проводить параллель с 2024-м. То есть у нас будет реализовано около 700 000 «китайцев».

Только за три квартала реализация «поднебесных» авто просела на треть

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александра Корнева. По его словам, в общей сложности в России удастся реализовать около 1,3 млн новых легковых машин.

Эксперт отметил, что всего за три квартала текущего года спрос на свежие китайские модели у нас снизился на 29%. В итоге они заняли 54-процентную долю отечественного авторынка.

При этом до конца осени на фоне ожидаемого роста ставок утильсбора вполне может сохраниться наметившийся в августе тренд по росту продаж. Однако не факт, что удастся выполнить завышенные планы многих автопроизводителей из Поднебесной. Конечные цифры могут не сойтись на 30-35%, добавил г-н Корнев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России в 4 раза вырос импорт машин с пробегом из Китая.