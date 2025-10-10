Продажи китайских машин в России рискуют обрушиться на 25%

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александра Корнева. По его словам, в общей сложности в России удастся реализовать около 1,3 млн новых легковых машин.
Эксперт отметил, что всего за три квартала текущего года спрос на свежие китайские модели у нас снизился на 29%. В итоге они заняли 54-процентную долю отечественного авторынка.
При этом до конца осени на фоне ожидаемого роста ставок утильсбора вполне может сохраниться наметившийся в августе тренд по росту продаж. Однако не факт, что удастся выполнить завышенные планы многих автопроизводителей из Поднебесной. Конечные цифры могут не сойтись на 30-35%, добавил г-н Корнев.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России в 4 раза вырос импорт машин с пробегом из Китая.