В России сжался рынок новых автомобилей, но «вторичка» позиции не сдала

За первые девять месяцев текущего года рынок новых легковых автомобилей в нашей стране просел на 22,8%, если проводить параллель с 2024-м. Россияне приобрели около 898 тыс. машин.

Статистикой поделилось сообщество «Автомаркетолог». Согласно данным его экспертов, ситуация с подержанными автомобилями выглядит гораздо оптимистичнее. В 2025-м сегмент просел до 4,986 млн экземпляров — всего на 1,2%. Его тянут регионы-локомотивы, картина является более стабильной.

Зато в случае «первички» в структуре спроса по федеральным округам провалы носят глобальный характер. Центральный является ключевым, с января по сентябрь в его пределах удалось пристроить в руки владельцев 663 тыс. «ласточек». Речь идет о доле 35,4% и падении относительно прошлого года почти на четверть.

Вторая строчка досталась Приволжскому федеральному округу, где было продано чуть больше 212 тыс. «железных коней». На них пришлось 23,6% рынка. При 17-процентом падении здесь зафиксированы самая мягкая динамика, больший вес российских авто и наиболее высокая восприимчивость местного населения к ценникам.