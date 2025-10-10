Обновленный Geely Monjaro сертифицировали для рынка стран ЕАЭС

«Поднебесный» концерн Geely получил Одобрение типа транспортного средства на посвежевший Monjaro для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поскольку туда входит и Россия, у китайцев есть возможность легально вывести модель на отечественный рынок, но пока новинка появится в Белоруссии.

Массовые продажи кроссовера можно открывать в России

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», рестайлинговую версию Geely Monjaro поставят на конвейер завода «Белджи», расположенного под Минском. Кстати, в упомянутой дружественной республике кроссовер даже подешевеет.

Согласно соответствующей документации, SUV обзавелся заводским индексом KX11-A3. Поскольку продажи в Китае стартовали еще в прошлом году, технические характеристики не являются секретом.

В плане экстерьера обновление принесло кроссоверу не так уж много — лишь оригинальный зеленый цвет окраски кузова и колесные диски с иным дизайном. Для глобального рынка Monjaro сохранил знакомую радиаторную решетку. Размеры остались прежними — 4770х1895х1689 мм.

Под капотом установлен 238-сильный двухлитровый мотор, который инженеры подружили с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. За работу системы полного привода отвечает муфта шестого поколения от BorgWarner.

