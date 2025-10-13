Россия заняла 12 место в мировом рейтинге авторынков

По итогам сентября текущего года российский авторынок занял 12 место в мире, съехав на пару позиций по сравнению с августом. В начале осени в стране удалось реализовать 122,7 тыс. новых легковых автомобилей, что позволило обогнать Мексику, Австралию и Испанию, однако в то же время пришлось пропустить вперед Италию.

В октябре у нас ожидается рекордный спрос

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, первую строчку явно занял Китай, хотя финальные данные по дружественной республике будут обнародованы только на следующей неделе. Но цифры в остальных ключевых странах уже известны.

Вторая строчка за счет 1,23 млн реализованных легковушек досталась США, с большим отрывом третьей идет Япония, где пристроили 428,2 тыс. экземпляров. Четвертой стала Индия за счет 378,5 тыс. машин, пятой — Великобритания благодаря 312,9 тыс.

Бразилия вышла на шестую позицию, поскольку там нашли новых владельцев 243,2 тыс. автомобилей. Седьмой числится Германия, немцы приобрели 235,5 тыс. Восьмое место досталось Канаде — 163 тыс. штук, а девятое — Южной Корее, показавшей лучшую динамику. Страна утренней свежести вышла в плюс на 21%, там было куплено 157,3 тыс. легковушек. Топ-10 заканчивается на Франции — 140,4 тыс. единиц.