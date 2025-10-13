Для России обновили кроссовер Haval H3

Начиная с 2025 модельного года, Haval H3 обзавелся дополнительным оборудованием. Вырос уровень «цифровых» возможностей кроссовера, добавились сервисы «Яндекс Авто» и USB-разъемы Type-C, стало доступно обновление бортового софта «по воздуху». Но сроки начала продаж пока не разглашают.

Обновленный Haval H3 может похвастать четырьмя вариантами исполнения. Покупателям предстоит выбирать между двумя переднеприводными модификациями за 2 549 000 и 2 649 000 рублей. Система 4х4 теперь доступна, начиная с отметки 2 899 000 целковых, топ оценивается в 3 199 000 «деревянных».

Платформа «Яндекс Авто» отвечает за работу навигатора, музыкального и книжного сервиса. Их адаптация позволяет водителю не пользоваться смартфоном для построения маршрутов или прослушивания любимых треков. Привычные плей-листы всегда будут под рукой благодаря синхронизации аккаунта.

Свежая прошивка программного обеспечения стала приходить «по воздуху» — через мобильную сеть или Wi-Fi, визит к дилеру больше не нужен. Это касается мультимедиа, загрузки приложений, блока, позволяющего исправно трудиться водительским ассистентам, а также фирменного голосового помощника. Распознавая 800 команд, он дает возможность активировать более 150 функций.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности дореформенного Haval H3, проведя его тест-драйв.