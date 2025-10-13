326

Для России обновили кроссовер Haval H3

«Китаец» получил свежие комплектации и голосовое управление

Начиная с 2025 модельного года, Haval H3 обзавелся дополнительным оборудованием. Вырос уровень «цифровых» возможностей кроссовера, добавились сервисы «Яндекс Авто» и USB-разъемы Type-C, стало доступно обновление бортового софта «по воздуху». Но сроки начала продаж пока не разглашают.

Анатолий Белецкий

Обновленный Haval H3 может похвастать четырьмя вариантами исполнения. Покупателям предстоит выбирать между двумя переднеприводными модификациями за 2 549 000 и 2 649 000 рублей. Система 4х4 теперь доступна, начиная с отметки 2 899 000 целковых, топ оценивается в 3 199 000 «деревянных».

Платформа «Яндекс Авто» отвечает за работу навигатора, музыкального и книжного сервиса. Их адаптация позволяет водителю не пользоваться смартфоном для построения маршрутов или прослушивания любимых треков. Привычные плей-листы всегда будут под рукой благодаря синхронизации аккаунта.

Свежая прошивка программного обеспечения стала приходить «по воздуху» — через мобильную сеть или Wi-Fi, визит к дилеру больше не нужен. Это касается мультимедиа, загрузки приложений, блока, позволяющего исправно трудиться водительским ассистентам, а также фирменного голосового помощника. Распознавая 800 команд, он дает возможность активировать более 150 функций.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности дореформенного Haval H3, проведя его тест-драйв.

