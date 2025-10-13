697

Geely Emgrand пятого поколения официально дебютировал в Китае

Россияне пока вынуждены довольствоваться предыдущей версией седана

Geely Emgrand пятой генерации, представленный на родине по всем правилам, стал первой моделью бренда, созданной на архитектуре BMA Evo. Четырехдверка получила два мотора на выбор, парочку трансмиссий и 14,6-дюймовый тачскрин в салоне.

Анатолий Белецкий

В движение «пятый» Emgrand приводят бензиновые силовые установки объемом 1,5 л. Первая является атмосферной и выдает 120 л.с., местные инженеры подружили ее с 5-ступенчатой «механикой» и вариатором. Вторая — турбированная, развивает 180 л.с., работая в тандеме с 7-диапазонным «роботом».

Снаружи седан можно узнать по массивной решетке радиатора с хромированными элементами и светодиодной оптике вытянутой формы. Габариты «Эмгранда» пятой генерации составляют 4815х1885х1480 мм. Главным украшением салона стал мультимедийный комплекс с оболочкой Flyme Auto. Доступна беспроводная зарядка для смартфона, площадку которой дизайнеры вписали в центральный тоннель.

Остается сказать, что старт продаж на китайском рынке намечен на четвертый квартал текущего года, а перспективы для нашей страны в плане реализации пока туманны.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что названы российские цены седана Belgee S50, донором которого как раз является Geely Emgrand.

