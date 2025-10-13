Geely Emgrand пятого поколения официально дебютировал в Китае

Geely Emgrand пятой генерации, представленный на родине по всем правилам, стал первой моделью бренда, созданной на архитектуре BMA Evo. Четырехдверка получила два мотора на выбор, парочку трансмиссий и 14,6-дюймовый тачскрин в салоне.

В движение «пятый» Emgrand приводят бензиновые силовые установки объемом 1,5 л. Первая является атмосферной и выдает 120 л.с., местные инженеры подружили ее с 5-ступенчатой «механикой» и вариатором. Вторая — турбированная, развивает 180 л.с., работая в тандеме с 7-диапазонным «роботом».

Снаружи седан можно узнать по массивной решетке радиатора с хромированными элементами и светодиодной оптике вытянутой формы. Габариты «Эмгранда» пятой генерации составляют 4815х1885х1480 мм. Главным украшением салона стал мультимедийный комплекс с оболочкой Flyme Auto. Доступна беспроводная зарядка для смартфона, площадку которой дизайнеры вписали в центральный тоннель.

Остается сказать, что старт продаж на китайском рынке намечен на четвертый квартал текущего года, а перспективы для нашей страны в плане реализации пока туманны.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что названы российские цены седана Belgee S50, донором которого как раз является Geely Emgrand.