В России запустили сертификацию люксового седана Hongqi L1

В скором времени у нас откроют продажи роскошного «поднебесного» седана от Hongqi под названием L1, на родине он известен как Guoya. «Единичка» стоит на ступеньку выше уже продающегося в России четырехдверного Н9. Реализация должна стартовать до начала следующего года.

О запуске процесса сертификации Hongqi L1 для отечественного рынка в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». На родине премиальная полноразмерная четырехдверка «вооружена» двумя силовыми установками. Первой является V-образная бензиновая «шестерка» объемом 3,0 л, выдающая 380 л.с. Вторая еще мощнее, речь идет о четырехлитровом V8, развивающим 490 л.с.

Габариты седана — 5353х1998х1511 мм. Впечатляющий дизайн объединяет в себе национальный колорит с современными модными трендами. Головная оптика получила разрешение 1 млн пикселей, образ завершает выдвижной логотип в духе Rolls-Royce.

В Китае Hongqi L1/Guoya оценивается в 16 — 21 млн при пересчете на рубли. С января по август своих владельцев нашла 181 такая четырехдверка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Hongqi L1, представленного еще в рамках «Восточного экономического форума-2024».