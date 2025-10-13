Складские запасы новых легковушек в России снизились на 100 000 машин

В начале текущего года стоки новых легковых автомобилей в нашей стране оценивались в полмиллиона экземпляров. Речь идет запасах и дилеров, и дистрибьюторов. К началу октября цифры сжались до 400 000 авто.

Опубликована статистика за девять месяцев 2025 года

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в структуре складских запасов легковушек в РФ к середине осени чуть больше четверти приходилось на машины, выпущенные в предыдущие годы.

С января по сентябрь 2025-го россияне зарегистрировали в ГИБДД 896 000 новых легковых автомобилей. За аналогичный отрезок времени с конвейеров отечественных заводов сошло 568 000 легковушек, а объем поставок за рубеж достиг отметки 240 500 штук.

Глядя на небольшой экспорт и специальный учет, эксперт в конечном итоге сделал вывод, что автомобильные стоки в России уменьшились примерно на 100 000 единиц.