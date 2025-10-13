До России официально доехал обновленный седан Hongqi H9

В нашей стране появилась свежая комплектация Hongqi H9 под названием Executive (Restyling). Речь идет о седане, пережившем обновление, который снабдили V-образным мотором с полудюжиной цилиндров, системой полного привода и пневматической подвеской.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», обновленный H9 отличается от предшественника дизайном, оснащением и технической начинкой. Например, китайцы доработали матричную светотехнику и задние фонари. Радиаторная решетка сменила оформление, стали доступны версии с традиционными дверными ручками.

Колесная база в 3060 мм осталась прежней, но габариты слегка изменились, составив 5140х1904 х1487 мм. Обновленную модификацию китайцы облегчили на три сотни килограмм. Салон переработали почти целиком, заменив рулевое колесо, переднюю панель, а также центральный тоннель и дверные карты. Добавились декоративные накладки из карбона, для отделки сидений использована кожа напа.

Под капотом теперь установлен 326-сильный V6 объемом 3,0 л, обеспечивающий 450 Нм тяги. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат», можно рассчитывать на полный привод пневмоподвеску. За счет последней клиренс регулируется в диапазоне 188 — 248 мм. Из первой «сотни» седан выезжает за 6,5 секунды.

Обновившись, Hongqi H9 получил прайс в два раза выше прежнего, став самой дорогой четырехдверкой, которую можно купить в России официально. За него просят 9 990 000 рублей. Но и это не предел, ценник роскошного L1 будет еще больше, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».