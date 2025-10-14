Снять удавку: эксперты оценили перспективы «заморозки» или даже отмены утильсбора

Утильсбор в нашей стране хотя и стал опосредованным налогом, но рабочим инструментом для пополнения государственной казны уж не является — ее доходы по этой статье в этом году останутся на уровне прошлого (около трех процентов от всех поступлений), поскольку автопродажи стремительно падают. При этом «удавку» на шее авторынка власти продолжают затягивать, повышая ставки «утиля» с 1 ноября, Парадокс? Безусловно. Но когда его признают и власть имущие, портал «АвтоВзгляд» выяснил у автоэкспертов. Но обо всем по порядку.

Первоначальный план наших чиновников подразумевал, что в 2025-ом в бюджет от «утиля» попадет 2 трлн рублей: практически в два раза больше, чем в относительно богатом 2024-м. Но уже в мае планку снизили до 1,5 трлн. Уровень планирования — закачаешься. За 1 квартал собрали 97 млрд, рынок особо не отрос, а народ продолжает истерично, чтобы успеть, тащить «правый руль» и «корейский привоз» по льготным ставкам. Что в итоге приведет в лучшем случае к таким же цифрам утильсбора, что и в году минувшем (1,1 трлн). А за столь глобальный недобор бюджета у нас, между прочим, и «погоны срывают».

И в данный момент российский авторынок находится на перекрестке: либо «утиль» потихоньку и негромко (чтобы особо не краснеть) откладывают, тем самым открывая возможность для роста продаж, либо «гайку завинчивают» окончательно, роняя реализацию автомобилей «в пол» и переводя 90% российский автомобилистов на «планки/распилы/смена кузова» и другую дальневосточную классику девяностых.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Третьего-то не дано, поскольку автопарк РФ, во-первых, слишком мал, ему бы расти всеми возможными способами, а во-вторых, стар и остро нуждается в обновлении. Именно отсюда «растут ноги» все чаще и чаще раздающихся голосов о необходимости доработать (читай -притормозить) «чугунную» идею отечественного чиновничества об увеличении ставок утильсбора. И кивать на Китай-Америку-Японию не надо: там свой автопром на достаточно высоком уровне, чтобы внутренние задачи решать. А у нас — АВТОВАЗ.

Но возможно ли такое, чтобы «утиль» если и не совсем отменили, то хотя бы не увеличивали ставки? Способно ли Правительство РФ столь жестко признать свою неправоту, и если да — то когда это может произойти? Михаил Семенихин, руководитель направления «AVIOR Коммерческие автомобили», не верит в такое развитие событий:

— Снижение утилизационного сбора в ближайшей перспективе маловероятно — это один из ключевых инструментов защиты внутреннего производства и наполнения бюджета. Более вероятны точечные корректировки: послабления для определенных категорий техники (например, спецтранспорта, электромобилей или локально собираемых моделей), либо временные меры поддержки в рамках госпрограмм. Но ожидать полной отмены сбора не стоит — государство в условиях дефицита доходов от него не откажется...

А вот Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ, убежден, что «утиль» могут и отменить, если будут соблюдены определенные условия:

— Я надеюсь, что настройки системы регулирования отечественного авторынка все-таки придут к правильному балансу, который будет учитывать все нюансы текущей ситуации. К этому вопросу надо вернуться через 1 год и посмотреть на итоги изменений и итоги продаж.

Фото: globallookpress.com

Утильсбор может быть отменен при условиях, что локализованные автомобили начнут продаваться лучше, чем какие-либо другие, а стоимость денег (кредиты) окажутся на уровне 2021 года, когда ключевая ставка была 4,25%. Тогда вполне возможно, что никакого смысла в утильсборе не останется, и его отменят. Но все это зависит от макроэкономических показателей страны...

И, кстати сказать, пусть не явные, но некоторые подвижки в этом направлении уже начались. Так, Минпромторг РФ по поручению первого вице-премьера Правительства РФ Дениса Мантурова задумался о возможности отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на ввозимые из-за рубежа легковые автомобили для тех лиц, кто уже оплатил покупку, но она по тем или иным причинам не успевает пересечь границы нашей страны до 1 ноября. Но это уже тема другого разговора.