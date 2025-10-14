Chery открыла прием предзаказов на флагманский кроссовер Fulwin T11 в Китае

На сегодняшний день Fulwin T11 считается самым большим кроссовером Chery. Новинка будет доступна на родине как с передним, так и полным приводом. В пересчете на рубли бензоэлектрический флагман длиной более пяти метров оценивается минимум в 2,25 млн.

В Россию гибрид приедет с шильдиком Exlantix

В движение моноприводный Fulwin T11 изначально приводит 265-сильная установка, в состав которой включены традиционный ДВС объемом 1,5 л и электромотор. За счет появления его второго собрата отдача старших версий с системой 4х4 вырастает до 469 л.с.

В первом случае на разгон до «сотни» требуется 9,3 секунды, во втором — 5,4. Прилагаются батареи емкостью 33,68 или 39,92 кВт*ч. Общий запас хода достигает 1400 км, в режиме чистокровной «электрички» кроссовер может проехать 220 км.

Габариты — 5205х1998х1800 мм при расстоянии межу осями 3120 мм. Багажное отделение вмещает 1650 л. Салон по умолчанию шестиместный, сразу обогреваются все сидения. Для двух передних рядов более дорогие варианты исполнения предусматривают наличие встроенной вентиляции и массажера. Помимо прочего, есть два набора водительских ассистентов.

С учетом комплектации в оснащение могут быть включены 30-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, 11 подушек безопасности, адаптивные амортизаторы, трехзонный климат-контроль и даже холодильник.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что до отечественного рынка Chery Fulwin T11 может добраться в виде Exlantix E02.